شاداب خان کی بارات والے دن دولہا بنے تصویریں سامنے آگئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹر شاداب خان کی شادی کی تقاریب جاری ہیں اور آج بارات والے دن ان کی تصویریں بھی سامنے آگئی ہیں ۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شاداب خان نے دولہا بنے اپنی تصویریں شئیر کی جس میں وہ سفید رنگ کی شیروانی میں ملبوس ہیں ۔ ان کا کہنا تھا کہ الحمداللہ ، آج میں لیے بہت اہم دن ہے ، مجھے امید ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے لیے اچھا شوہر بنوں گا ۔ انہوں نے اپنی نجی زندگی کا خیال رکھنے پر سب کا شکریہ ادا کیا ۔ شاداب خان نے مزید بتا یا کہ ان کی شیروانی ہمایوں عالمگیر نے ڈیزائن کی ۔

Alhamdulilah. Today is a blessed day for me and my family. My baraat. I hope I can be a good husband to my wonderful wife. A huge thank you to everyone for respecting my family’s privacy.

Wardrobe: Humayun Alamgir,

Styling: Tony & Guy,

Photography: da artist pic.twitter.com/PDe3LKwqPl