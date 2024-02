عام انتخابات کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا نواز شریف اور عمران خان کو مشورہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ قائدین کو تسلیم کرنا چاہیے کہ تاریخ کبھی خود غرض سیاستدانوں پر مہربان نہیں ہوتی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں سابق وزیراعظم نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ میں ہیرا پھیری کی کسی بھی کوشش کا نتیجہ افراتفری کا باعث بنے گا۔شاہد خاقان کا کہنا تھا انتخابی عمل کی گرما گرمی ختم ہوچکی، اب ملک کو استحکام کی طرف جانے کی اجازت دینے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نواز شریف ، عمران خان ، آصف علی زرداری اور مولانافضل الرحمان سمیت تمام قائدین کو پارٹی کی سیاست سے آگے بڑھ کر ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ شاہد خاقان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام نے بلند آواز میں واضح طور پر بات کی ہے۔

The people of Pakistan have spoken, loudly and clearly; any attempt to manipulate their mandate will result in unsustainable chaos.

The heat of the electoral process has passed; it is time to allow the country to heal.

The political leadership - Mian Nawaz Sharif, Asif Ali…