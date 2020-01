حریم شاہ نے کرکٹر شاہین آفریدی پر بھی انتہائی شرمناک الزام لگا دیا ،ویڈیو بھی جاری کردی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹک ٹاک کی متنازعہ سٹار حریم شاہ نے کرکٹر شاہین آفریدی پر بھی شرمناک الزام لگا دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر حریم شاہ نے شاہین آفریدی کی ایک مبینہ ویڈیو شیئر کی جو کہ کچھ عر صہ قبل سوشل میڈ یا پر وائرل ہوئی تھی ،اس مبینہ ویڈیو میں شاہین آفریدی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے دیکھے جا سکتے ہیں ۔اس ویڈیو کے ساتھ حریم شاہ نے پیغام جاری کیا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ کچھ مہینے پہلے شاہین آفریدی کی مبینہ ویڈیو میں نے جاری کی تھی ۔حریم شاہ نے کہا کہ جناب ویڈیو کال کا کہہ رہے تھے ،جب ویڈیو کال پک کی تو گندی حرکتیں شروع کر دیں ۔

واضح رہے کہ حریم شاہ کی جانب سے مختلف نامور شخصیات پر الزامات عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب شاہین آفریدی بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے ،یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ شاہین آفریدی پہلے کرکٹر نہیں ہیں جن پر حریم شاہ نے الزام عائد کیا ،اس سے پہلے وہ سابق معروف کرکٹر عبد الرزاق کے ساتھ بھی تصاویر شیئر کر چکی ہیں لیکن حریم شاہ نے ابھی تک عبدالرزاق پر کسی قسم کا کوئی الزام عائد نہیں کیا ۔

#ShaheenAfridi

Many of you don't know but it was me who exposed Cricketer Shaheen Afridi a few months back..janab video call ka keh rahy thay, jab video call pick ki tu gandi harkatein shuru kar di. pic.twitter.com/ift5ndJcer