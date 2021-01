ملتان میں گستاخانہ فلم کیخلاف مظاہرہ، حکومت کو بڑے احتجاج کی دھمکی ملتان میں گستاخانہ فلم کیخلاف مظاہرہ، حکومت کو بڑے احتجاج کی دھمکی

ملتان (سپیشل رپو رٹر) سنی تحریک ملتان کے زیر اہتمام لوہا مارکیٹ جنازہ گاہ چوک پر نیٹ فلیکس پر اپلوڈ کی جانے والی ایک اور گستاخانہ فلم ''لیڈی آف ہیون''کے خلاف بھر پور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. 1- احتجاجی مظاہرہ میں پی-ٹی- اے اور وزرات اطلاعات(بقیہ نمبر6صفحہ6پر)

و نشریات سے مطالبہ کا گیا کہ اِس گستاخانہ فلم ''لیڈی آف ہیون''Leady of heaven'' کو سوشل میڈیا سائٹس بالخصوص یوٹیوب سے فوری ہٹایا جائے اور ہمیشہ کے لئے(بین)BANE کیا جا 2-گستاخانہ فلم ''Lady of Heaven'' کے رائٹر یاسر الحبیب نامی متنازع لعنتی شخص جو اس سے پہلے بھی مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے اور اسی بد بخت لعنتی نے How was islam Hijacked نامی گستاخیوں سے بھرپور ''کتاب'' لکھی اور دیگر ایسی کتابیں لکھیں جن کے نام لیتے ہوئے بھی دل کانپ جاتے ہیں اس بد بخت کو دہشت گرد قرار دیکر سزائے موت سنائی جائے. 3-اگر یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس اس متنازعہ گستاخانہ فلم کو ہٹانے سے انکار کریں تو جس طرح ستمبر 2012 تا جنوری 2016 تک یوٹیوب کو پاکستان میں innocence of Muslims گستاخانہ فلم نہ ہٹانے پر عدالت نے بند کیا تھا اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کی ہر وہ سائٹ بشمول یوٹیوب کے پاکستان میں بند کی جائے..یاد رہے innocence of Muslim کے نام سے گستاخانہ فلم جولائی 2012 میں یوٹیوب پر ریلیز کی گئی تھی اور اس فلم میں بھی جناب رسالت مآب علیہ السلام کو فلمایا گیا تھا- اس فلم کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت سے احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے اور اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چوہدری نے اس فلم کے خلاف ازخود نوٹس لیتے ہوئے یوٹیوب کو پاکستان میں بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے موجودہ حکومت ریاستِ مدینہ کا نام لیتی ہے جبکہ اِس حکومت میں دینِ اسلام اور پیغمبرِاسلام بلکہ صحابہ واہلیبیت پاک اطہار کی شان میں پچھلے تمام ادوار سے زیادہ گستاخیاں ہوئی ہیں اور مسلسل ہورہی ہیں.یہ سوالیہ نشان! ریاست مدینہ کا نام لیکر مسلمانوں کو گمراہ کرنیوالوں پر جتنا دین اسلام کے ماننے والوں کو اذیت اِس حکومت میں دی گئی شاید پچھلے کسی دور میں اس کی مثال نہیں -اگر حکومت وقت اور متعلقہ اداروں نے اس احتجاج کو سیریس Serious نہ لیا اور فلم کو بین نہ کیا تو سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے اس احتجاج کا دائرہ کار پورے پاکستان میں وسیع کردیا جائے گا.سنی تحریک کے ''سربراہ صاحبزادہ علامہ بلال سلیم قادری'' نے اس سلسلے میں مرکزی رہنماں کو پٹیشن دائر کرنے کا حکم دے چکے ہیں -ہم امید کرتے ہیں کہ وزارت اطلاعات و نشریات فوری کاروائی کرتے ہوئے اس ظلم ''لیڈی آف ہیون'' کو سوشل میڈیا سائٹس اور یوٹیوب سے فورا ہٹائے جانے کا حکم جاری کرے گی.اور آئندہ اِس اسلام دشمن سرگرمیوں پر نظر رکھے گی. احتجاجی مظاہرے سے سنی تحریک کے صوبائی سینیئرصدرمرزامحمدارشدالقادری,جمیعت علما پاکستان کے صدر ایوب مغل نورانی, علامہ شفیق اللہ بدری,علامہ اسداللہ حیدر,علامہ ڈاکٹرارشدبلوچ,عالمہ قاضی بشیرگولڑوی,علامہ غلام یسین رضوی,علامہ محمدنبیل قادری,علامہ عبدالرشیدسعیدی,یونس غازی,پیر افضل فرید,پیرذیشان سیفی,کامران چشتی,عمرفاروق شاہدقریشی شیخ عمران ارشد,کامران عالم,مرزااصغرعلی, علامہ سعیداخترسٹی صدر نیخطاب کیا,اشفاق سعیدی, اسامہ مغل,معراج قریشی,مرزااکبر,دیگر سنی تنظیمات و قائدین سنی تحریک ملتان کے نائب سٹی صدر غلام مرتضی نقشبندی,میڈیا کوآرڈینیٹر ربنواز شاہ, کاشف رضا, سیکٹر صدر ندیم انصاری, محمد ظفر پہلوان,سلطان قادری مشتاق بھٹی,اسماعیل قریشی, مرزادانش, حافظ مبارک, حافظ ظفرحامدی,قاری زوارقادری دانش ارشد, ذوالفقارعلی,صوفی طالب چاچااویس سکندر,ذیشان شانی ودیگر عاشقان رسول نے شرکت کی آخر میں دعاپراحتجاج کااختتام ہوا۔

دھمکی