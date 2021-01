"وزیر اعظم صاحب، ہزارہ برادری کو رونے کے لیے آپ کے کاندھے کی ضرورت ہے، ان سے اظہار یکجہتی کریں" گلوکارہ مومنہ مستحسن بھی بول پڑیں

کراچی(ویب ڈیسک) گلوکارہ مومنہ مستحسن نے وزیر اعظم عمران خان سے گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہزارہ برادری کو رونے کے لیے آپ کے کاندھے کی ضرورت ہے ان سے اظہار یکجہتی کریں۔

مومنہ مستحسن نے اپنی ٹویٹ میں کان میں کام کرنے والے مزدوروں کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے سے جو ظلم اور ستم ہزارہ برادری پر ڈھایا جا رہا ہے اس سے پوری قوم واقف ہے، اس مشکل کی گھڑی میں انہیں اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے۔

The nation mourns and stands in solidarity with our #Hazara kin. @ImranKhanPTI ???????? pic.twitter.com/5EhGZsrPcL