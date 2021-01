ٹویٹر نے ٹرمپ کا اکاﺅنٹ مستقل طور پر بند کرتے ہوئے پیغام جاری کر دیا 

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹویٹر نے بدھ کے روز کانگرس پر حملے اور ٹرمپ کی ’ غیر ذمہ دارانہ ‘ ٹویٹس کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاﺅنٹ مستقل بنیادوں پر معطل کر دیاہے ، ٹویٹر انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیپٹل ہل میں مزید اشتعال انگیزی کو روکنے کیلئے کیا گیاہے ۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹوئٹر اکاونٹ مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا تشدد پر مزید اکسائے جانے کے خطرے کے پیشِ نظر کیا گیا ہے۔ٹوئٹر کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی حالیہ ٹوئٹس اور سیاق و سباق کا بغور جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بدھ کے روز ٹرمپ کے اپنے حمایتوں کیلئے پیغامات پر ٹویٹ کی جانب سے ان کا اکاﺅنٹ بارہ گھنٹوں کیلئے معطل کیا گیا تھا اور ٹویٹر انتظامیہ کی جانب سے متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر ٹرمپ کی جانب سے اس پلیٹ فارم کے قواعد کی پھر سے خلاف ورزی کی گئی تو ان پر یہ پابندی مستقل طور پر عائد کر دی جائے گی۔

However, we made it clear going back years that these accounts are not above our rules and cannot use Twitter to incite violence. We will continue to be transparent around our policies and their enforcement.