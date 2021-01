انڈونیشیاءمیں نجی ایئر لائن کا طیارہ لاپتہ ، 59 مسافر سوار 

جکارتہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )انڈونیشیا ءمیں ”سری ویجایا ایئر لائن “ کا مسافرطیارہ لاپتہ ہو گیاہے جس میں 59 مسافر سوار تھے ، طیارے کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جارہاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سری ویجایا ایئر لائن کے مسافر طیارے بوئنگ 777” ایس جے 182 “ نے انڈونیشیاءکے دارلحکومت حکومت جکارتہ سے پونتیانک جانے کیلئے پرواز بھری تھی تاہم پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد طیارے کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا اور وہ ریڈار سے غائب ہو گیا ، طیارے کا رابطہ دو بج کر 40 منٹ پر منقطع ہوا اور اس وقت پرواز دس ہزار کی بلندی برقرار رکھے ہوئے تھی ۔

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN