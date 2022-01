کورونا میں مبتلاء سوار ا بھاسکر کو سوشل میڈیا صارف کی بد دعائیں، اداکارہ برس پڑیں

ممبئی (ویب ڈیسک) معروف بھارتی اداکارہ سوارا بھاسکر بھی کووڈ کا شکار ہوگئیں، بیماری کی خبر دی تو کچھ لوگوں نے ناپسندیدہ جملوں کا استعمال کیا، خیال رہے کہ سوارا بھاسکر بالی وڈ کی وہ بے باک اداکارہ ہیں جو کسی بھی مسئلے پر بغیر کسی خوف کے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

گزشتہ دنوں سوارا بھاسکر نے ٹوئٹ کے ذریعے بتایا کہ ان کے کووڈ کا پی سی آر ٹیسٹ مثبت آیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو آئسولیٹ کرلیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا ذائقہ چلا گیا ہے، اس کے علاوہ مجھے بخار اور شدید سر درد بھی ہے۔

Just got my RT-PCR test resulted and have tested positive. Been isolating & in quarantine. Symptoms include fever, a splitting headache and loss of taste. Double vaccinated so hope this passes soon. ????????

