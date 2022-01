" یہ تصاویر اور ویڈیوز شیئرکرنا بند کریں" سانحہ مری کے بعد  حسن علی نے اپیل کردی

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی نے سانحۂ مری پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے دردمندانہ اپیل کردی۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ’سانحۂ مری میں انتقال کرجانے والے افراد کی میت کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنا بند کریں۔‘

Stop sharing images/videos of the deceased, what happened in Murree could have been prevented. My heart goes out to the families of those who lost their precious lives. May The Almighty Allah bless the departed souls... #Murree #Pakistan