وہ تصاویر جنہیں دیکھ کر اداکارہ صبا قمر کا دل بھی اداس ہوگیا، عوام سے اپیل کردی

لاہور (ویب ڈیسک) فلم و ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ صبا قمر نے کہا ہے کہ سانحۂ مری کی تصاویر دیکھ کر اُن کا دل اُداس ہے۔

صبا قمر نے سانحۂ مری پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر خصوصی پیغام جاری کیا۔

اداکارہ نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’مری کی تصاویر دیکھ کر دل اُداس ہے۔میری دعائیں ان خاندانوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔‘

صبا قمر نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ’انتہائی سخت موسمی حالات میں سفر کرنے سے پہلے براہِ کرم ٹریول ایڈوائزری چیک کریں۔‘

I am heartbroken to see images from Murree. My thoughts and prayers go out to the families who lost their loved ones. Please check travel advisory before traveling in extreme weather conditions ????