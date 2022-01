طالبان حکومت کے وزیر خارجہ سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے

کابل (ویب ڈیسک) طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی ایران کے دورے پر پہنچ گئے جہاں انھوں نے افغان مہاجرین اور معاشی بحران سمیت اہم باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امارات اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے وفد کے ہمراہ پڑوسی ملک ایران کا دورہ کیا۔ وفد کا پُرتپاک استقبال کیا گیا۔ دورے کے دوران افغان مہاجرین اور معاشی بحران پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ دورہ ایران کی دعوت پر کیا جا رہا ہے جس کا مقصد افغانستان اور ایران کے درمیان سیاسی، اقتصادی، راہداری اور پناہ گزینوں کے مسائل پر بات چیت کرنا ہے۔طالبان وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران اور افغانستان کے درمیان ابتدائی ملاقات وزارت خارجہ کی سطح پر ہوچکی ہے تاہم اب وزیر خارجہ بہ نفس نفیس ایران جا رہے ہیں۔

The visit aims at discussions on political, economic, transit and refugees issues between Afghanistan and Iran. A preliminary meeting for the visiting delegation was held in Storai Palace, MoFA, where significant issues were assessed and included in the agenda.