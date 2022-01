برازیل میں جھیل پر سیر کرنے گئے سیاحوں پر پہاڑ کا بڑا ٹکڑا گر گیا ، سات افراد ہلاک

برازیلیا(ڈیلی پاکستان آن لائن)برازیل میں پہاڑ کا ایک حصہ سیاحوں کی کشتی پر گر گیاجس کی وجہ سے سات افراد ہلاک اورجبکہ 32 زخمی ہو گئے برازیل میں ایک فرناس جھیل میں سیاحوں کو تفریح کے غرض سے لے جانے والی کشتیوں پر پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا گر گیا ۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برازیل کی ایک جھیل میں سیاحوں سے بھری کشتیاں سیر و تفریح کے لیے گھوم رہی تھیں کہ اچانک پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا کشتیوں پر گر گیا۔پہاڑ کا ٹکڑا گرنے سے سات سیاح ہلاک اور 32 زخمی ہوگئے جن میں سے 9 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور خراشیں آئیں۔برازیل کی بحریہ کے غوطہ خوروں اور ریسکیو ادارے نے امدادی کاموں کے درمیان درجن سے زائد افراد کو جھیل سے بحفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ماہرین کا کہنا ہے کہ پہاڑ کا گرنے والا حصہ مسلسل ہونے والی بارشوں کے باعث کمزور پڑ کر گرا۔ پہاڑ کا ٹکڑا سیاحوں پر گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

A Big block of rock from one of the canyons of Capitólio, in Minas Gerais, Brazil, broke free and hit at least two speedboats that were moored in Lake Furnas.

Firefighters from Minas Gerais were called to the region. Pray ???????? pic.twitter.com/NEbRPt6cOT