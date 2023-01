سوشل میڈٰا صارف نے شاداب خان کو بگ بیش میں انجری کا طعنہ دیا تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا ؟ جانئے

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر شاداب خان کی انگلی آسٹریلوی لیگ بگ بیش میں فریکچر ہوگئی تھی جس کے بعد انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سکواڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔

ایسے میں جہاں کرکٹر کے مداحوں نے ان سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا وہیں ایک ناقد نے شاداب کو غیر ملکی لیگ کھیلنے کا طعنہ دیا۔صارف نے لکھا 'غیر ملکی لیگز آپ پیسوں کے لیے کھیلتے ہیں، اس کے بعد زخمی ہوجاتے ہیں اور پھر قومی ٹیم کے میچز چھوڑ دیتے ہیں'۔

Mere BBL experience ki wajah se meri performance Australia mai achi hui world cup mai. Playing in different conditions makes u better. Jahan mai national team ke liye select hon ga wahan hamesha national team ke liye khelun ga. Allah aap ko hamesha khush rakhay. https://t.co/qO7laXIfiI