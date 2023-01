کیفی خلیل نے کراچی ایٹ کنسرٹ میں خود پر حملے اور زخمی ہونیکی تردید کرتے ہوئے ادھورا چھوڑنے کی وجہ بتادی کیفی خلیل نے کراچی ایٹ کنسرٹ میں خود پر حملے اور زخمی ہونیکی تردید کرتے ہوئے ...

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) "کہانی سنو" اور "کوک سٹوڈیو 14 "کے گانے "کنایاری" سے شہرت حاصل کرنے والے معروف گلوکار کیفی خلیل نے کراچی ایٹ فیسٹیول میں خود پر حملہ ہونے اور زخمی ہونے کی افواہوں کی تردید کردی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز سے ٹوئٹر پر متعدد صارفین نے ٹوئٹس کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ" کراچی ایٹ میں کنسرٹ کے دوران گلوکار پر بوتل سے حملہ کیا گیا جس کے بعد وہ زخمی ہوگئے اور خون بہنے لگا جس کے باعث انہوں نے کنسرٹ ادھورا چھوڑ دیا اور چلے گئے۔

The saddest part about Karachi eat was Kaifi khalil got hit by a bottle and started bleeding, shows how educated we pakistanis are :) — Laibaa (@syedaalaibaaa) January 8, 2023

اب گلوکارکیفی خلیل نے ان تمام افواہوں پر وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہےکہ" مجھ سے متعلق زخمی ہونے کی زیر گردش خبروں میں کوئی صداقت نہیں، میں خیریت سے ہوں"۔گلوکار نے ان تمام مداحوں کا شکریہ ادا کیا جو ان کے لیے پریشان تھے۔ساتھ ہی کیفی نے گزشتہ شب کنسرٹ میں ہونے والی بد نظمی پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا اور کنسرٹ ادھورا چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ" کل جو ہوا، اس سے میں کافی پریشان ہوں، خواتین اپنی فیملی اور دوستوں کے ہمراہ ایونٹ کا لطف اٹھانے آئی تھیں، انہیں لڑکوں کے گروپ نے ہراساں کیا"۔

کیفی خلیل نے کنسرٹ درمیان میں ہی منسوخ کرنے سے متعلق لکھا کہ" میں نے اسی لیے کنسرٹ ادھورا چھوڑا کیونکہ وہاں جو ہورہا تھا وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا"۔ انہوں نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ "برائے مہربانی خواتین کے لیے مناسب انتظام کیا جائے تاکہ اس قسم کے ناگوار واقعات پیش نہ آئیں، لوگ ایسے ایونٹس میں محظوظ ہونے آتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ دوسری مرتبہ ہوا ہے جب بدنظمی کے باعث مجھے کنسرٹ بیچ میں چھوڑنا پڑا".گلوکار نے ساتھ ہی لوگوں کو دوسروں سے عزت سے پیش آنے کا بھی کہا.