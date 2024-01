آئی سی سی نے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا

دبئی (ویب ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے دسمبر کے لیے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کردیا۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دسمبر کے بہترین کھلاڑیوں کے لیے مردوں اور خواتین کی کیٹیگریز میں تین، تین ناموں کا اعلان کردیا جس میں کوئی بھی پاکستانی کرکٹر شامل نہیں ہے۔

Two terrific bowlers and one talented all-rounder have been nominated for the ICC Men’s Player of the Month for December 2023 #POTM | Find out