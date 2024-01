بچوں کو ایک نئی فلم دکھانے کا پروگرام بنا،فلم بلیک ٹاؤن سٹی میں ایک ہی جگہ بنائے 9 عدد سینما ہاؤسز کے سینما نمبر 4 میں لگی تھی،لائن میں لگ کر ٹکٹ لیے بچوں کو ایک نئی فلم دکھانے کا پروگرام بنا،فلم بلیک ٹاؤن سٹی میں ایک ہی جگہ ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:15

”ہم بنے فلم بین“

30 جون 2015ء بروز پیر بچوں کو ایک نئی فلم جس کا نام نامی تھا "Inside Out" (PG) دکھانے کا پروگرام بنا ہوا تھا۔ لہٰذا ہم سب اِس کے لیے کمر بستہ ہوگئے۔ یہ فلم بلیک ٹاؤن سٹی میں "Hoyts" نامی کمپنی کے ایک ہی جگہ بنائے 9 عدد سینما ہاؤسز کے سینما نمبر 4 میں لگی ہوئی تھی۔ یہ شام 7 بجے سے 9 بجے کا شو تھا۔ گھر سے 6-1/2 بجے روانہ ہو کر پندرہ بیس منٹ میں اِس سینما ہاؤس میں جا پہنچے۔ برخوردار ریحان لطیف نے لائن میں لگ کر ٹکٹ لیے اور پھر پاپ کون پیکس اور جُوسز لے کر ہال میں جا کر اپنی الاٹ نشستوں پر جا بیٹھے۔ بیس پچیس منٹ تک ایڈورٹائزمنٹ کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اِس کے بعد اِس ڈیڑھ گھنٹہ پر محیط فلم کا آغاز ہوا۔

اِس فلم کے کیریکٹرز کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے۔

Riley Anderson فلم "Inside Out" کا ایک کردار ہے۔ وہ ایک 11سالہ لڑکی ہے (جو کہ فلم کے اختتام پر 12سال کی ہوجاتی ہے) اُسے ہاکی کھیلنا بہت پسند ہے۔ فلم میں Riley کو اُس کی منیسوٹاکی سادہ اور خوشحال زندگی سے نکال کر سان فراسسکو لے جایا گیا جہاں اُس کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فلم Riley کے دماغ میں چلنے والی سوچوں اور احساسات یعنی خوف، اُداسی، خوشی، نفرت اور غصّے پر مبنی ہے۔

خوشی (Voice of Amy Poehler) (Joy)، خوشی کا بنیادی مقصد ہے Riley کو خوش رکھنا۔ خوشی ایک خوش اور پُر امید کردار ہے جو کہ ہر چیز سے مزہ لینا جانتی ہے۔ خوشی Riley کی زندگی کی مُشکلات کو بھی اچھے مواقع کی تمہید کے طور پر دیکھتی ہے اُس کے نزدیک زندگی کی مُشکلات کسی اچھی چیز کی طرف لے جانی والی سیڑھیاں ہیں۔ خوشی کی خوشی Riley کی خوشی سے مُنسلک ہے۔

خوف (Fear) (Voice of Bill Hader) خوف کا بنیادی مقصد Riley کی حفاظت کرنا ہے۔ خوف Riley کی روز مرّہ زندگی میں موجود اُونچ نیچ، خطرات کا تفصیلی جائزہ لیتا ہے اور اُس کو اُن سے بچانے کی تدابیر کرتا ہے۔ ایسے بہت کم مواقع ہوتے ہیں جن میں خوف کوئی نہ کوئی خطرہ محسوس نہ کر رہا ہو۔

غصّہ (Fear) (Voice of Lewis Black) غصّے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ Riley کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ ہو۔ غصّہ انتہائی جوشیلا / جذباتی کردار ہے جب بھی اُس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ غصّے سے پھَٹ جاتا ہے۔ غصّہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی ہوجاتا ہے۔ زندگی کی مُشکلات اور کمی اُس کے لیے ناقابلِ برداشت ہیں۔

نفرت (Disgust) (Voice of Mindy Kaling) نفرت (Disgust) اپنی رائے سے نہ ہٹنے والا اور جسمانی اور اجتماعی طور پر غلط راہ پر چلنے سے روکنے والا ایماندار کردار ہے۔ اُس کا بنیادی مقصد Riley کو اپنا نقصان کرنے سے روکنا ہے۔ Riley اپنی روز مّرہ زندگی میں جن لوگوں سے مِلتی ہے اور جن جگہوں پر جاتی ہے اور جو کچھ کرتی ہے، وہ خواہ "Broccoli" ہو یا پچھلے سال کے فیشن کے رجحانات، اُن سب پر نفرت کڑی نظر رکھتی ہے۔ نفرت Riley کے لیے جو کچھ بھی کرتی ہے اُس کے پیچھے ہمیشہ اچھے اور نیک مقاصد ہوتے ہیں۔ نفرت کبھی بھی کسی بھی چیز میں اپنے معیار کو گرنے نہیں دیتی۔

اُداسی (Sadness) (Voice of Phyllis Smith) کوئی بھی دوسرا کریکٹر اُداسی کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتا۔ اُداسی چاہتی ہے کہ وہ پُر امید رہے اور Riley کو خوش رہنے میں اُس کی مدد کرے مگر اُداسی کے لیے مثبت سوچ رکھنا بہت مُشکل ہے۔ کبھی کبھار اُداسی کو مشکلات کا سب سے اچھا حل یہ سمجھ آتا ہے کہ زمین پر لیٹ کر دل کھول کر روئے۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)