سہہ فریقی سریز، کلین سویپ ہونے کے بعد آسٹریلوی آل راﺅنڈر گلین میکس ول نے پاکستانی کپتان سرفراز احمد سے ہاتھ ہی نہیں ملایا ، مگر کیوں؟ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا

ہرارے (ویب ڈیسک) آسٹریلوی آل راﺅنڈر گلین میکس ول نے پاکستانی کپتان سرفراز احمد سے فائنل میں شکست کے بعد ہاتھ نہیں ملایا ،کیوں ؟

ہرارے میں سہ فریقی ٹی 20 ایونٹ کے فائنل میں پاکستان نے فخر زمان کے 91 اور شعیب ملک کے ناٹ آﺅٹ 43 کی بدولت آسٹریلوی ٹیم کو 6وکٹ سے شکست دے دی۔سہ فریقی ایونٹ میں شکست کے بعد ایک اور برا رویہ آسٹریلوی کھلاڑی کی طرف سے دیکھنے میں آیا ،جس کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر خوب وائرل ہورہی ہے۔

For those who missed it. This is what happened. pic.twitter.com/nORNAMLTPR