معروف اداکارہ نادیہ حسین کی بغیر میک اپ تصویر سامنے آگئی، دراصل کیسی دکھتی ہیں؟ انٹرنیٹ پر طوفان آگیا کیونکہ۔۔۔

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) ہزاروں لوگ ہوں گے جو معروف ماڈل و اداکارہ نادیہ حسین کے جلوﺅں کے اسیر ہوں گے لیکن اب ان کی میک اپ کے بغیر ایک ایسی تصویر سامنے آگئی ہے کہ جس نے سوشل میڈیا پر کھلبلی سی مچا دی ہے۔ویب سائٹ مینگوباز کی رپورٹ کے مطابق اپنی یہ تصویر نادیہ حسین نے سوشل میڈیا پر جاری عالمی مہم ’ووک اَپ دِس وے چیلنج‘ (Woke Up This Way Challenge)کے تحت اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کی ہے۔ یہ مہم بنیادی طور پر معروف امریکی گلوکارہ لیڈی گاگا کی تنظیم ’بارن دِس وے فاﺅنڈیشن‘ نے شروع کی تھی اور اب تک درجنوں اداکارائیں ہیش ٹیگ #WokeUpThisWayChallengeکے تحت اپنی میک اپ کے بغیر تصاویر پوسٹ کر چکی ہیں۔

نادیہ حسین نے اپنی اس تصویر کے ساتھ لکھا ہے کہ ”سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہاں آپ خود اپنے آپ کے انچارج ہوتے ہیں،یہاں آپ کی مرضی چلتی ہے کہ آپ کب اور کس طرح لوگوں کے سامنے آنا چاہتے ہیں، اور یقینا ہم سب چاہیں گے کہ خوبصورت بن کر ہی لوگوں کے سامنے آئیں۔ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ اپنے اصل چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا مناسب نہیں ہے؟اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ’ووک اَپ دِس وے چیلنج کی حمایت میں یہ تصویر پوسٹ کی ہے اور اپنی حقیقت سوشل میڈیا پر لے کر آئی ہوں۔ اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس چیلنج کا حصہ بنیں اور اس لازمی بحث کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ آئیں ہم سب مل کر یہ کام کریں۔“

رپورٹ کے مطابق نادیہ حسین نے یہ تصویر پوسٹ کرنے کے بعد اداکارہ ماہرہ خان، سجل علی، عائشہ عمر اور ماوراحسین کوبھی چیلنج کیا ہے کہ وہ بھی اپنی میک اپ کے بغیر تصاویر پوسٹ کریں۔اب دیکھیں کہ وہ اپنی ’حقیقت‘ دنیا کے سامنے لانے کی ہمت کر پاتی ہیں یا نہیں۔