”اگر اس وقت گاﺅں کی سخت ’اماں جی‘کی طرح ڈنڈا اٹھا یا ہوتا جب۔۔۔“ نواز شریف کی والدہ نے لاہور ائیر پورٹ جانے کی بات کی تو رﺅف کلاسرا نے ایسا جواب دے دیا کہ آپ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )احتساب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائے جانے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز نے جمعے کے روز پاکستان واپس آنے کا اعلان کیا ہے اور اب نواز شریف کی والدہ شمیم اختر نے لاہورائیر پورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس پر سنیئر صحافی رﺅف کلاسرا نے بھی رد عمل دیا ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر نوائے وقت گروپ آف پبلی کیشنز کی مینجنگ ڈائریکٹر رمیزہ نظامی نے بتا یا کہ نواز شریف کی والدہ نے اپنے بیٹے اور پوتی کا استقبال کرنے کے لیے لاہور ائیر پورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے ۔انہوں نے لکھا کہ والدہ ،آپی جی ،بضد ہیں اور انہوں نے گھر والوں کو کہہ دیاہے کہ وہ نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے لاہورائیر پورٹ جائیں گی ۔شمیم اختر کا کہنا ہے کہ وہ نواز شریف کو گرفتار کیے جانے کی صورت میں ان کے ساتھ جیل جائیں گی ۔

Nawaz Sharif’s mother, Apee Jee, is insistent and has conveyed to family that she will go to Lahore airport to receive Nawaz Sharif

“میں نواز کو گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ اگر گرفتار کیا تو میں بھی ساتھ جاؤں گی۔”

She is 85