انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا ناصر جمشید کی اہلیہ ڈاکٹر ثمرہ افضل کو خراج تحسین مگر کیوں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈاینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ای سی بی) کی جانب سے کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے طبی عملے کی خدمات کے اعتراف میں مہم شروع کی گئی ہے جس میں پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کی اہلیہ ڈاکٹر ثمرہ افضل کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ای سی بی نے کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والوں کی خدمات کے اعتراف میں ’ریز دی بیٹ‘ مہم شروع کی ہے جس میں انگلش ٹیم کے کھلاڑی طبی عملے کے ناموں والی شرٹس ٹریننگ کے دوران پہن رہے ہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی ڈاکٹر ثمرہ افضل کے نام والی شرٹ انگلینڈ کے کرکٹر کرس ووکس نے پہن کر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔

اس حوالے سے ڈاکٹر ثمرہ افضل نے ایک ٹوئٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ای سی بی کی جانب سے سراہا جانا میرے لئے اعزاز اور خوشی کی بات ہے، خاص بات یہ ہے کہ میرے فیورٹ کرکٹر نے میرے نام والی شرٹ پہنی۔ کرس ووکس نے ٹوئٹر پر انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان لوگوں کیلئے ایک معمولی سی چیز ہے جو قربانیاں دے رہے ہیں، مشکل وقت میں سخت محنت جاری رکھنے پر آپ کا شکریہ۔

Absolutely honoured & delighted to be recognised in the #RaiseTheBat campaign by @ECB_cricket for my efforts as a Dr during this pandemic..all the more special that it’s through one of my favourite cricketers @chriswoakes..thank you Gulfraz @NatAsianCC for the nomination. #NHS ???? pic.twitter.com/hyA9jpT3cp