ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی ٹیموں کے پہلے ٹیسٹ میچ کے ٹاس کے وقت ہی انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آ گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے

ساؤتھمپٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں پہلے ٹیسٹ میچ میں مدمقابل ہیں لیکن ٹاس کے وقت دلچسپ واقعہ پیش آیا جب ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر کرونا کی ایس او پیز بھول گئے۔

تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے سبب انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایس او پیز کے تحت پہلا ٹیسٹ کھیلا جارہا ہے، ٹاس کے وقت ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر کرونا ایس او پیز بھول گئے اور مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔

جیسن ہولڈر کی جانب سے ہاتھ آگے بڑھایا گیا تو انگلش کپتان بین سٹوکس محتاط تھے انہوں نے ہاتھ کے بجائے کہنی آگے کردی پھر دونوں کھلاڑی قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے جبکہ اس دلچسپ صورتحال کو ٹی وی پر دیکھ کر شائقین بھی خوب محظوظ ہوئے۔

میچ سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز نے گھٹنے کے بل بیٹھ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے سیاہ فام جارج فلائیڈ سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا سامنے آنے کے بعد یہ پہلی کرکٹ سیریز ہے جو انگلینڈ میں کھیلی جارہی ہے۔

Sanitise those hands, @benstokes38! ????

England's captain wins the toss and chooses to bat in a new-look toss as Test cricket returns. ????

Watch live on Sky Sports Cricket now or follow here: https://t.co/ZUqX1InU7t pic.twitter.com/rp8ShsKcC5