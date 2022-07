سندھ اور بلوچستان میں گزشتہ 9دنوں میں اوسطاً 30 سال سے زیادہ بارشیں ہوئیں ،اعدادو شمار جاری

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پرونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے )کے مطابق ملک بھر میں مون سون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے تحت سندھ اور بلوچستان میں پہلے مون سون سپیل کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔

وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹوئٹر پر ملک میں ہونے والی بارشوں کے اعدادو شمار جاری کیےہیں ،شیری رحمان نے پی ایم ڈی کے اعداد و شمار جاری کیے جس میں انہوں نے بتایا کہ سندھ اور بلوچستان میں انتہائی زیادہ اوسط کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جب کہ یکم جولائی سے 9 جولائی تک دونوں صوبوں میں 30 سال کے دوران اوسطاً زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔

Monsoon updates from PMD: Sindh and Balochistan going thru very high percentages of rainfall over a 30 year average. See last column. pic.twitter.com/EMxoVfwdvK