واٹس ایپ استعمال کرنے کے بہترین طریقے! واٹس ایپ استعمال کرنے کے بہترین طریقے!

واٹس ایپ دنیا کی مقبول ترین میسجنگ ایپ ہے جس میں متعدد فیچرز موجود ہیں۔ اربوں صارفین اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں مگر کروڑوں کو اس میں چھپے چند بہترین فیچرز کا علم ہی نہیں ہوتا۔واٹس ایپ کے ایسے ہی چند ٹرکس کے بارے میں جانئے جو اس پلیٹ فارم میں آپ کے بہت زیادہ کام آسکتے ہیں۔

میسج ایڈٹ : کچھ عرصہ قبل واٹس ایپ کی جانب سے اس فیچر کو متعارف کرایا گیا ہے۔پہلے کوئی غلط میسج بھیجنے پر صارفین کو اسے ڈیلیٹ کرنا پڑتا تھا یا الگ سے غلطی کو درست کرکے نیا میسج بھیجنا پڑتا تھا، لیکن اب میسج ڈیلیٹ کیے بغیر ہی اسے ایڈٹ کرنا ممکن ہے۔اگر آپ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس ڈیوائسز پر واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس فیچر کو استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ آپ اگر آئی او ایس ڈیوائس پر واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں تو میسج بھیجنے کے بعد اسے سلیکٹ کریں، ایسا کرنے پر آپ کے سامنے پوپ اپ مینیو میں ایڈٹ کا آپشن نظر آئے گا۔ اسی طرح اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر میسج کو سلیکٹ کرنے کے بعد اوپر دائیں جانب تھری ڈاٹ مینیو پر کلک کریں گے تو وہاں ایڈٹ کا آپشن نظر آئے گا۔ ایڈٹ آپشن پر کلک کرکے آپ اپنے پیغام کو بدل سکتے ہیں یا کوئی غلطی ہے تو اسے درست کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ صرف ٹیکسٹ میسجز کو 15 منٹ کے اندر ایڈٹ کرنا ممکن ہوگا، فوٹوز، آڈیو یا ویڈیو پر مبنی میسج کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکتا۔

ٹیکسٹ کو بولڈ، اٹالک یا اسٹرائیک تھرو سٹائل میں پوسٹ کریں : ویسے تو یہ فیچرز میٹا کی زیرملکیت ایپ میں کئی برس سے موجود ہیں لیکن حیران کن طور پر اب بھی متعدد افراد کو اس کا علم نہیں۔ آپ اگر اپنے میسج کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو میسج کے شروع اور آخر میں * کا اضافہ کردیں، جیسے *Biscuit*۔

اسی طرح اٹالک کے لیے میسج کے شروع اور آخر میں _ کو لگانا ہوگا، جیسے _text_، جبکہ سٹرائیک تھرو سٹائل کے لیے جملے کے آخر اور شروع میں ~ کا اضافہ کرنا ہوگا، جیسے ~text~۔ اور ہاں کسی میسج کے شروع اور آخر میں ``` کا اضافہ کرکے آپ مونو سپیس فونٹ میں بھی اپنے پیغام کو تحریر کرسکتے ہیں۔

ڈیلیٹ فار می میسج واپس لائیں : یہ فیچر دسمبر 2022ءمیں ہی متعارف کرایا گیا ہے۔اس فیچر کو استعمال اسی وقت کیا جاسکتا ہے جب آپ کسی میسج کو ڈیلیٹ فار ایوری ون کی بجائے غلطی سے ڈیلیٹ فار می کردیں۔ ایسا کرنے پر آپ کے سامنے میسج ڈیلیٹ فار می کے جملے کے ساتھ ان ڈو (undo) کا آپشن نظر آئے گا۔ان ڈو پر کلک کرنے پر ڈیلیٹ میسج واپس سکرین پر نمودار ہوجائے گا، لیکن آپ کے پاس ڈیلیٹ میسج ان ڈو کرنے کے لیے بس چند سیکنڈ ہوں گے ،اس کے بعد یہ آپشن غائب ہوجائے گا۔

موبائل ڈیٹا پر واٹس ایپ فائلز کو آٹو ڈاو¿ن لوڈ ہونے سے روکیں : آپ اگر اپنے قیمتی موبائل ڈیٹا (انٹرنیٹ) کو بچانا چاہتے ہیں تو میڈیا ڈاو¿ن لوڈ کے آپشن کو ڈس ایبل کرسکتے ہیں۔اس مقصد کے لیے ایپ کی سیٹنگز میں جاکر سٹوریج اینڈ ڈیٹا پر جائیں اور وہاں میڈیا آٹو ڈاو¿ن لوڈ کے آپشن کا انتخاب کریں۔ اس سیکشن میں آپ موبائل ڈیٹا، وائی فائی یا رومنگ میں ڈاو¿ن لوڈ کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

واٹس ایپ کالز سے موبائل ڈیٹا کے کم استعمال کو یقینی بنائیں : واٹس ایپ کالز اس پلیٹ فارم کا اہم فیچر ہے ،اچھی بات یہ ہے کہ کمپنی نے موبائل ڈیٹا کی بچت کا بھی خیال رکھا ہے۔اس مقصد کے لیے سیٹنگز میں سٹوریج اینڈ ڈیٹا پر جاکر Use less data for calls کے آپشن کو ان ایبل کردیں۔

واٹس ایپ ڈیٹا کی تفصیلات جانیں : واٹس ایپ میں ڈیٹا بریک ڈاو¿ن ٹریکر بھی موجود ہے جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ گوگل ڈرائیو، رومنگ، واٹس ایپ کالز، سٹیٹس اپ ڈیٹس، میسجز، میڈیا اور دیگر میں کس حد تک ڈیٹا آپ بھیج یا موصول کرچکے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سیٹنگز میں سٹوریج اینڈ ڈیٹا میں نیٹ ورک یوزایج میں جائیں۔

کانٹیکٹس سٹوریج کے بارے میں جانیں : سیٹنگز میں سٹوریج اینڈ ڈیٹا اور پھر مینیج سٹوریج میں جائیں، جہاں آپ مختلف اعداد و شمار دیکھ سکتے ہیں۔اس فیچر سے آپ کو علم ہوگا کہ کسی کانٹیکٹ یا گروپ سے آپ کی ڈیوائس کی سٹوریج کتنی بھر رہی ہے، جن کانٹیکٹس یا گروپس کی جانب سے میڈیا فائلز کو زیادہ بھیجا جاتا ہے، وہ فہرست میں اوپر موجود ہوں گے۔اسی جگہ آپ اس ڈیٹا کو کلیئر بھی کرسکتے ہیں۔

اکاو¿نٹ انفو کی درخواست :فیس بک کی طرح واٹس ایپ میں بھی اکاو¿نٹ کی کچھ تفصیلات کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔اس کے لیے سیٹنگز میں اکاو¿نٹ اور پھر ریکوئسٹ اکاو¿نٹ انفو میں جائیں اور ریکوئسٹ رپورٹ پر کلک کریں۔یہ رپورٹ آپ تک پہنچنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔

ٹائپ کیے بغیر دوستوں کو میسج بھیجنا : اس مقصد کے لیے اینڈرائیڈ فون کے ہوم بٹن کو کچھ دیر تک دبا کر رکھیں یا بسGoogle Hey کہیں، جس سے فون میں یہ ڈیجیٹل سسٹنٹ متحرک ہوجائے گا۔پھر سینڈ اے واٹس ایپ میسج ٹو (کانٹیکٹ کا نام) کہیں۔اس کے بعد گوگل اسسٹنٹ کی جانب سے میسج کے بارے میں کہا جائے تو اپنے میسج کو ریکارڈ کرا دیں، مگر بولنے کے دوران زیادہ دیر تک چپ رہنے سے گریز کریں۔ جب میسج مکمل ہوجائے گا تو گوگل اسسٹنٹ اسے سینڈ کردے گا اور کنفرمیشن سکرین پر نظر آئے گی۔ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آپ اس طریقے سے آڈیو میسج بھی بھیج سکتے ہیں جس کے لئے گوگل اسسٹنٹ اوپن کرکے سینڈ اے واٹس ایپ آڈیو میسج ٹو (کانٹیکٹ کا نام) بولنا ہوگا اور پھر جو بولیں گے وہ آڈیو میسج کے طور پر سینڈ ہوگا۔

چیٹ لاگ خود کو ای میل کریں : واٹس ایپ کی جانب سے چیٹ ہسٹری کو کلاو¿ڈ پر محفوظ کرنے کا آپشن دیا گیا ہے مگر آپ مخصوص چیٹ لاگ بھی ای میل کرسکتے ہیں۔اس مقصد کے لیے سیٹنگز میں چیٹس پر کلک کرکے چیٹ ہسٹری کے آپشن میں جائیں اور وہاں ایکسپورٹ چیٹ پر کلک کریں۔ایسا کرنے کے بعد چیٹ مینیو نمودار ہوگا جہاں آپ کسی کانٹیکٹ یا گروپ کی چیٹ ہسٹری کا انتخاب کرنے کے بعد اسے ای میل کرسکتے ہیں۔

ٹو اسٹیپ Verification : ویسے تو واٹس ایپ کی جانب سے ڈیوائس کو تبدیل کرنے پر ایک بار فون نمبر مانگا جاتا ہے تاکہ پن نمبر فراہم کیا جا سکے، مگر ٹوسٹیپ Verification کو ان ایبل کرکے آپ اپنے اکاو¿نٹ تک دیگر افراد کی رسائی کو روک سکتے ہیں، چاہے کسی کے پاس آپ کا سم کارڈ ہی کیوں نہ ہو۔اس فیچر کو ان ایبل کرنے کے لیے سیٹنگز میں اکاو¿نٹس میں جاکر ٹو اسٹیپ Verification پر کلک کریں، جہاں 6 ہندسوں کا پن کوڈ بنایا جاسکتا ہے جبکہ ای میل ایڈریس کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔

واٹس ایپ کانٹیکٹ کو فون کی ہوم سکرین پر ایڈ کریں:واٹس ایپ کی جانب سے فون کی ہوم سکرین پر کانٹیکٹس کو ایڈ کرنے کا آپشن بھی دیا گیا ہے، جو ان افراد کے لیے بہترین ہے جو مخصوص دوستوں سے زیادہ رابطہ کرتے ہیں۔اس کو استعمال کرنے کے لیے واٹس ایپ میں اپنی مطلوبہ چیٹ کو اوپن کرنے کے بعد اوپر تھری ڈاٹ مینیو میں جاکر More پر کلک کرکے ایڈ شارٹ کٹ کا انتخاب کریں۔اس کے بعد ایڈ Automatically پر کلک کریں اور بس۔

ریڈ ریسیپٹس ڈس ایبل کریں : اگر آپ میسج دیکھنے کے بعد نظر آنے والے بلیو ٹک کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو سیٹنگز میں اکاو¿نٹ اور پھر پرائیویسی میں جائیں اور وہاں ریڈ ریسیپٹس کے باکس پر موجود چیک کو ختم کردیں۔ یاد رکھیں ایسا کرنے کے بعد آپ جب میسج پڑھیں گے تو دیگر کو علم نہیں ہوگا، مگر آپ کے لیے بھی یہ جاننا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کے دوست نے کب آپ کے میسج کو پڑھا۔

گروپ میں آپ کا میسج کتنے افراد نے پڑھا:اس کے لیے اپنے میسج کو سلیکٹ کریں اور پھر اوپر تھری ڈاٹ مینیو میں انفو پر کلک کریں۔ وہاں آپ دیکھ سکیں گے کہ گروپ میں شامل کتنے اراکین نے آپ کے میسج کو پڑھا اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ میسج کس وقت ان کی ڈیوائسز تک پہنچا۔ البتہ کسی نے ریڈ ریسیپٹس کو ڈس ایبل کر رکھا ہوگا یا آپ کو بلاک کیا ہوا ہوگا تو اس کا نام نظر نہیں آئے گا۔

لاسٹ سین فیچر کو بدلنا ممکن : واٹس ایپ کا ایک اہم فنکشن لاسٹ سین ہے جو بتاتا ہے کہ صارف نے آخری مرتبہ واٹس ایپ کب استعمال کیا تھا۔اس فیچر میں تبدیلی کے لیے سیٹنگز میں جاکر اکاﺅنٹ کے آپشن میں پرائیویسی پر کلک کرنا ہوگا۔ وہاں آپ کے سامنے 4 آپشن ایوری ون، مائی کانٹیکٹس، نو باڈی My contacts exceptاور آئیں گے۔My contacts exceptپر کلک کرکے آپ اپنے لاسٹ سین کو مخصوص افراد تک محدود رکھ سکتے ہیں ، لیکن یہ خیال رہے کہ جن افراد کو آپ لاسٹ سین دیکھنے سے روکیں گے، آپ بھی ان کے لاسٹ سین سٹیٹس کو دیکھ نہیں سکیں گے، بالکل ریڈ رسیپٹس کی طرح۔

لائیو لوکیشن ٹریکنگ کا استعمال :واٹس ایپ میں لوکیشن پن کو بھیجنا کافی آسان ہے، اس کے لیے جہاں میسج تحریر کرتے ہیں، اس کے برابر میں موجود پیپر کلپ کے آئیکون پر کلک کرکے لوکیشن کے آپشن کا انتخاب کریں، تاہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ مخصوص دوست یا گھروالے آپ کی نقل و حرکت کو رئیل ٹائم میں ٹریک کرسکیں تو اس کے لیے پیپر کلپ آئیکون پر کلک کرکے لوکیشن اور پھر شیئر لائیو لوکیشن پر جائیں۔ آپ 15 منٹ سے 8 گھنٹے کے وقت کا تعین بھی کرسکتے ہیں جس کے دوران یہ ٹریکنگ کی جاسکے گی اور ہاں اسی طرح ٹریکنگ لوکیشن کو روکا بھی جاسکتا ہے۔

کسی کانٹیکٹ کے لیے کاسٹیوم نوٹیفکیشن آپشن کا استعمال : واٹس ایپ میں ہر فرد کے اکاو¿نٹ میں متعدد کانٹیکٹس ایڈ ہوتے ہیں، تو کئی بار میسج الرٹس کی بھرمار ذہن کو گھما دیتی ہے۔ اس کا حل تو نوٹیفکیشن الرٹ کو ہی بند کردینا ہے مگر ایک اور طریقہ بھی کاسٹیوم نوٹیفکیشنز کی شکل میں موجود ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے مطلوبہ چیٹ کو اوپن کرکے اوپر کانٹیکٹ کے نام پر کلک کریں، پھر کاسٹیوم نوٹیفکیشن کا انتخاب کریں۔ اس مینیو میں آپ اس کانٹیکٹ کے لیے میسج ٹون کو بدل سکتے ہیں، اس کانٹیکٹ کے لیے ایل ای ڈی نوٹیفکیشن کلر کا انتخاب بھی کرسکتے ہیں یا دیگر آپشن بھی منتخب کرسکتے ہیں۔

کانٹیکٹس یا گروپس کو میوٹ کریں : اگر آپ کسی گروپ یا کانٹیکٹ کے میسجز سے تنگ آچکے ہیں مگر اسے بلاک کرنا نہیں چاہتے تو میوٹ کا آپشن استعمال کرسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے واٹس ایپ کی ہوم فیڈ پر مطلوبہ کانٹیکٹ یا گروپ کے نام کو کچھ دیر دبا کر رکھیں جس کے بعد اوپر میوٹ آئیکون (ایک سپیکر جس پر ایک لکیر بنی ہوگی) نظر آئے گا، اس پر کلک کرکے آپ اس کانٹیکٹ یا گروپ کو 8 گھنٹے، ایک ہفتے یا ہمیشہ کے لیے میوٹ کرسکتے ہیں۔ ٭٭٭