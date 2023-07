قومی کرکٹر حارث رؤف کی اپنی دلہن کے ساتھ تصاویر منٹوں میں وائرل

قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے دلہن مزنا مسعود کے ساتھ اپنی شادی کی تصاویر ٹوئٹر پر شیئر کردیں۔

تصویر کی کیپشن میں انہوں نے لکھا ’’It’s always been you‘‘

It’s always been you! ❤️ pic.twitter.com/z5m6v1lrAp