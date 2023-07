شوگر اور دل کے امراض سے بچاﺅ کیلئے بھارت نے نیاچاول تیار کرلیا

نئی دلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر میں چاول کی نت نئی اقسام بنائی جاتی رہی ہیں, اب بھارتی ماہرین نے چاول کی ایک قسم اگائی ہے جو اپنے خاص اجزا کی بنا پرٹائپ ٹو شوگر اور امراضِ قلب کا خطرہ دوررکھنے میں مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔

بھارت کے شمال مشرق میں قدرے خوشبودار چاول کی نئی قسم ’جوہا‘ کی کاشت کی گئی ہے جس میں غیرسیرشدہ فیٹی ایسڈز بھی کوٹ کوٹ پر بھرے ہیں۔ اس طرح یہ چاول دل کے امراض اور شوگر کو روکنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔گوہاٹی میں واقع، انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز سے وابستہ سائنسدان راج لکشمی دیوی نے بتایا کہ خطے میں چاول ایک مرغوب غذا ہے جس میں انہوں نے طبی خواص پیدا کئے ہیں۔جوہا موسمِ سرما کا چھوٹے دانے والا چاول ہے جس کا ذائقہ اور خوشبو بہت اچھی ہے۔ اگرچہ یہ چاول پہلے بھی کاشت کیا جاتا رہا ہے لیکن ادارے کے سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی، تاہم کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ یہ چاول ان امراض میں مفید ثابت ہوسکتا ہے۔تحقیق سے معلوم ہوا کہ جوہا چاول میں دو مختلف فیٹی ایسڈز، یعنی لائنولِک ایسڈ (اومیگا6) اور لائنولینِک (اومیگا3) ایسڈ کی کچھ مقدار ہے۔ جسم کے لیے انتہائی مفید اجزا کو انسانی بدن نہیں بناپاتا اور یوں چاول اس کمی کو پورا کرسکتا ہے۔ پھرمزید تجربات نے بتایا کہ چاول کھانے سے خون میں شکرکی مقدار کم کی جاسکتی ہے۔

اگلے مرحلے پرجوہا کو چوہوں پر آزمایا گیا تو اس میں مزید اینٹی آکسیڈنٹس سامنے آئے۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ چاول ایک طبی دوا بن سکتا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تاہم اس چاول میں مزید طبی اجزا بھی شامل کئے گئے ہیں۔

New research has found that Assam's???????? aromatic rice (Joha Rice ) grown in the Northeast India????????, is effective for blood sugar and preventing the onset of diabetes and is an effective nutraceutical of choice in the management of Diabetes .

