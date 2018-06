رونالڈو جونیئرنے شاندارگولزسے والد کو حیران کردیا

لسبن (این این آئی) پرتگال کے فٹ بالر رونالڈو کے7 سالہ بیٹے نے شاندارگولز کرکے والد کو بھی متاثر کردیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق فٹ بال کے کھیل سے دلچسپی رکھنے والے پرتگال کے سٹار فٹ بالر رونالڈو کی مہارت سے تو آگاہ ہی ہیں تاہم اب ان کے بیٹے نے بھی اس کھیل میں مہارت دکھا کر سب کو حیران کردیا ہے۔دار الحکومت لسبن میں منعقد ہونے والے میچ میں الجیریا کو شکست دینے کے بعد رونالڈو کا ننھا شہزادہ بھی گراؤنڈ میں آگیا او ر اپنے والد کے ہمرا ہ فٹ بال کھیلنے لگا۔اس دوران رونالڈو جونیئر نے کرتب کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے حیرت انگیز2 گول کر ڈالے جس پر رونالڈو بھی کافی متاثر دکھائی دیئے۔رونالڈو جونیئر کے شاندار گولز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی ۔

ویڈیو دیکھیں:

O apito final não quer dizer que acabe o espectáculo. Cristiano Ronaldo e Cristianinho: tal pai, tal filho.#ConquistaOSonho

The final whistle doesn't mean the show is over. Cristiano and his son, it's clear the apple doesn't fall far from the tree! #ConquerYourDream pic.twitter.com/YgebltOYpa