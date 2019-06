امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چاند کو ایسے سیارے کا حصہ قرار دے دیا کہ دنیا بھر میں ہنسی کا طوفان آگیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ’چاند کو مریخ کا حصہ‘ قرار دے کر دنیا بھر کے ماہر فلکیات حیران پریشان کردیا ۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر نا سا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد ناسا کو چاند پر جانے کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہم 50 سال پہلے یہ کرچکے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ناسا کو اس سے بڑی چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے جیسے کہ مریخ (چاند جس کا حصہ ہے)، دفاع اور سائنس۔

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

ٹرمپ کی ٹوئٹ پر دنیا بھر کے ٹوئٹر صارفین نے حیرت کا اظہار کیا جس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ چاند مریخ کا حصہ نہیں۔

I know reading isn’t really your thing so here are some pictures!

That red circley thing— That is Mars.

That smaller white circley thing— That is the Moon.

Mars ∩ Moon = Ø pic.twitter.com/6nTioXYBKj