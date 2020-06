کورونا وائرس سے صحتیاب مریض اپنا پلازما کہاں کہاں عطیہ کرسکتے ہیں،حکومت نے بتادیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں کورونا وائرس کو شکست دینے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا پلازمہ عطیہ کرنا چاہتے ہیں تاہم معلومات میں کمی کے باعث انہیں اور پلازمہ حاصل کرنے والے مریضوں کو پریشانی ہورہی تھی۔

اس صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے پلازمہ سنٹرز کی تفصیلات جاری کردی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کی گئی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے کچھ عرصہ قبل پلازما تھراپی کے کلینکل ٹرائل کی اجازت دی تھی جس کے حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں۔ لوگ مندرجہ ذیل آٹھ سنٹرز پر اپنا پلازمہ عطیہ کرسکتے ہیں۔

پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز(پمز)اسلام آباد۔

راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی۔

حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور۔

خواجہ صفدر میڈیکل کالج ہسپتال سیالکوٹ۔

یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور۔

پاکستان کڈنی لیور انسٹی ٹیوٹ لاہور۔

ریجنل بلڈ سنٹر سکھر۔

پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز نواب شاہ۔

<317> Govt allowed sometime ago a clinical trial on plasma therapy which is yielding encouraging results according to the investigators. COVID-19 recovered patients can donate plasma at the following centers: pic.twitter.com/zGmFRJInst