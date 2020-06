رحیم یار خان میں گدھے کو کیوں گرفتار کیا گیا؟

رحیم یار خان(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب کے ضلع رحیم یار خان میں پولیس نے جوئے کے لیے ریس لگوانے والے آٹھ ملزموں کے ساتھ ریس میں دوڑنےوالے گدھے کو بھی گرفتار کرلیا۔

نجی ٹی وی سما نیوز کی اس رپورٹ کو بھارتی میڈیا بھی بڑھا چڑھا کر پیش کر رہاہے۔

رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان کے تھانے بی ڈویژن کے پولیس اہلکاروں نے جوے کی بنیاد پر چلنے والی گدھے کی دوڑ کے دوران چھاپہ مارکر 8 افراد کے علاوہ ریس لگانے والے گدھے کو بھی گرفتارکر لیا۔ اس دوران پولیس نے جوئے پر لگائی جانے والی ایک لاکھ بیس ہزار کی رقم بھی برآمد کرلی جبکہ گدھے کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل کرلیا۔

سما کے مطابق تھانہ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ چوںکہ گدھا ایف آئی آر میں شامل ہے لہذا اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔

اس رپورٹ کو بھارتی صحافی نائلہ عنایت نے شیئر کیا ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان ٹائمز اور دیگر ویب سائٹس نے بھی شائع کیا ہے۔

Donkey arrested for participating in a gambling racing in Rahim Yar Khan. Eight humans also rounded up, Rs 120,000 recovered. https://t.co/RIULiecduw pic.twitter.com/1FipntTR60