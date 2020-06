”سنتھیا ڈی رچی اسامہ بن لادن پر آپریشن سے ایک ہفتہ قبل ایبٹ آباد گئیں اور۔۔۔“صحافی نے حیران کن دعوی کردیا ،کہانی میں نیا موڑ آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )صحافی باقر سجاد نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بلاگر سنتھیا رچی اسامہ بن لادن پر حملے سے ایک ہفتے قبل ایبٹ آباد گئیں ۔مائیکر وبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے سنتھیارچی کے حوالے سے آج ڈان اخبار میں شائع ہونے والے اپنی خبر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اب میں سنتھیارچی کے ایبٹ آباد جانے سے متعلق خبر پر کام کر رہا ہوں ،سنتھیا رچی اسامہ بن لادن آپریشن کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ سے خفیہ طور پر ملتی رہی ہیں ۔باقر سجاد کا کہنا تھا کہ یہ محض اتفاق سے کچھ زیادہ ہے،بہت جلد اس حوالے سے باقی معلومات بھی سامنے آئیں گی ۔

Thanks for all your reviews about my today's story. I'm now working on her visit to Abbotabad just a week before OBL. And days after the event privately visiting then interior minister. A little more than coincidence. Would soon be coming out with more details. Stay tuned.