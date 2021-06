گلوکار فرہاد ہمایوں کی موت پر شعیب اختر بھی غمزدہ ، جذباتی پیغام جاری کر دیا

راولپنڈی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے پاکستان میوزک انڈسٹری کے نامور موسیقار اور کوک اسٹوڈیو میں ڈرمر کے فرائض سرانجام دینے والے فرہاد ہمایوں کے انتقال پر شدید دُکھ کا اظہار کیا ہے۔

شعیب اختر نے موسیقار کی یاد میں اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر فرہاد ہمایوں کی ایک یادگار تصویر شیئر کی۔

Rest in Peace #farhadhumayun . It was a tough battle and you fought hard. Aagay Allah ki marzi. Prayers & respect.

انا للہ وانا الیہ راجعون pic.twitter.com/ETz3uaEVHP