ملتان(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا مین آف دی میچ ایوارڈ خوشدل شاہ کو دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان نے ویسٹ انڈیز کی جانب سے دیا گیا 306 رن کا ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا، کپتان بابر اعظم 103 اور امام الحق 65 رنز بنا کر نمایاں رہے،رضوان 59 رنز کی اننگز کھیلی تاہم اختتامی اوورز میں خوشدل شاہ نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور آخری اوور میں ٹیم کو جیت دلوائی، انہوں نے 23 گیندوں پر ناقابل شکست 41 رنز کی اننگز کھیلی۔

تاہم میچ کے بعد سنچری سکور کرنے والے بابر اعظم کو جیوری کی جانب سے پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا لیکن پاکستانی کپتان نے اس موقع پر بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور اپنا ایوارڈ خوشدل شاہ کو دے دیا۔بابر اعظم کے اس عمل سے کرکٹ شائقین بے حد خوش ہوئے اور تعریفوں کے پل باند دیئے ،ایک مداح نے لکھا کہ میرے پاس الفاظ کم ہیں بابر کی تعریف کیلئے ۔

بابر اعظم کے ایک فین نے لکھا کہ خوش دل شاہ کو اپنا مین آف دی ایوارڈ دیناثابت کرتا ہے کہ وہ نمبر ون بیٹسمین ہونے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی نمبر ون کرکٹر بھی ہیں ۔

Babar Azam announced as MOM but he said i dedicate this award to Khushdil Shah. What a gesture by number 1 batsman and also number cricketer by heart ♥.#BabarAzam???? | #PAKvWI pic.twitter.com/Y3hw29WVTT