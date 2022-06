ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال پر تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کا پیغام سامنے آ گیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کے رہنما عامر لیاقت آج کراچی مین انتقال کر گئے ۔جس کے بعد ان کی تیسری بیوی دانیہ شاہ کی جانب سے فوری ردعمل دیکھنے میں آیا۔

نجی ٹی وی سماء نیوز کے مطابق سماجی رابطے کی سایٹ ٹویٹر پر دانیہ شاہ نے لکھا کہ “زندگی بہت غیریقینی ہے، ہم چاہتے کچھ ہیں، کسی چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور ملتا کچھ اورہے’۔

Life is so unpredictable...We desire something, plan something and get something else .... #amirliaquat