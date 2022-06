عامر لیاقت کی اچانک موت، شوبز شخصیات کا اظہارِ افسوس

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) رکن قومی اسمبلی اور میزبان عامرلیاقت کی اچانک موت نے سب کو دہلا دیا ہے،جس پر مشہور شخصیات نے اظہار افسوس کیا اور انکی مغفرت کی دعا بھی کی۔

عامر لیاقت کی وفات پر پاکستانیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اظہار افسوس کیا جا رہا ہے، شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی رکن قومی اسمبلی کے انتقال پر دلی تعزیت کی ۔ اداکارہ صنم جنگ اور ماڈل شہزاد نور نے انسٹاگرام پر پوسٹوں میں عامر لیاقت کی مغفرت کی دعائیں کیں۔

اداکارہ ارمینا خان نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ”ہم ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جیسے ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں لیکن اگلے لمہے کا پتہ نہیں ہوتا ,لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے . زندگی ایک پل میں چھین لی جا سکتی ہے۔ چونکانے والی!"

