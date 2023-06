”حریم شاہ کا اگلا شکار کون؟ “ٹک ٹاکر نے متنازعہ نجی تصاویر ’لیک‘ کردیں

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) ٹک ٹاکر حریم شاہ کی طرف سے گزشتہ دنوں اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر کچھ تصاویر پوسٹ کی گئیں جن میں وہ کسی نامعلوم شخص کی گود میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اس ٹویٹ پرانٹرنیٹ صارفین میں ایک تجسس پایا جا رہا ہے اور لوگ پوچھتے پائے جا رہے ہیں کہ یہ شخص آخر کون ہے؟

ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق حریم شاہ کی طرف سے ان تصاویر کے ساتھ لکھا گیا کہ ”بتائیں کہ یہ ’لوٹا‘ کون ہے؟“ حریم شاہ کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کا حصہ تھا اور اب نئے بننے والے گروپ میں شامل ہو چکا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے حریم شاہ نے اسے ’لوٹا‘ کہا۔انٹرنیٹ صارفین کی طرف سے اپنا اپنا قیافہ لگایا جا رہا ہے کہ آخر یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔

Guess who is this lota? :) pic.twitter.com/08ICgO19yh