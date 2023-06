”یہ ملاقات کوئی ڈیٹ نہیں تھی، نوٹس لینے یونیورسٹی گئی اور 15 منٹ کے لیے ملنے کا فیصلہ کیا“ لڑکی نے اپنی محبت کی داستان شیئر کردی، انٹرنیٹ پر طوفان

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک)سوشل میڈیا پر ملاقات محبت میں بدل کر شادی تک جا پہنچنے کی خبریں گاہے آتی رہتی ہیں۔ اس خاتون کی کہانی بھی ایسی ہی ہے جس نے ٹوئٹر صارفین کو رشک میں مبتلا کر دیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق حرمت مجید نامی اس لڑکی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ @MajidHurmatKhiپر ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ”یہ ملاقات کوئی ’ڈیٹ‘ بھی نہیں تھی۔ میں نوٹس لینے یونیورسٹی گئی تھی۔ ایک لڑکا جس کے ساتھ میری ٹوئٹر پر بات چیت ہوتی تھی، اس سے 15منٹ کے لیے ملنے کا فیصلہ کیا۔“

Wasn't even supposed to be a date. Went to uni to pick notes up, a guy I was talking to on Twitter decided to meet 'for 15 minutes'. We sat and talked for 4 hours, so engrossed that we forgot to eat or drink.

10 years later, this is my morning view and I wouldn't change a thing. https://t.co/Jtepn8ItI7 pic.twitter.com/QUV0iEjliN