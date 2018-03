پی ٹی سی ایل نے عالمی یومِ خواتین بھرپور انداز سے منایا

اسلام آباد(پ ر) پی ٹی سی ایل نے پاکستان بھر میں عالمی یومِ خواتینPressforProgress کے تحت بھرپور انداز کے ساتھ منایا۔ اس موقع پر اسلام آباد، کراچی، لاہور، حیدرآباد اور سکھر میں تقریبات اور سرگرمیاں منعقد ہوئیں۔ڈاکٹر ڈیئنیل رٹز، پریزیڈنٹ اور سی ای او ، پی ٹی سی ایل، اور سید مظہر حسین، چیف ہیومن ریسورس آفیسر،پی ٹی سی ایل،نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ زیادہ تر حاضرین میں خواتین مینجمنٹ اور سٹاف شامل تھیں جن کا تعلق زونل دفتر اور پی ٹی سی ایل ، ہیڈ کوارٹرز کے تمام شعبوں میں سے تھا۔ اس موقع پر، پی ٹی سی ایل کے پریزیڈنٹ اور سی ای او، ڈینیل رٹز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا:’’یہ میرے لیے باعثِ فخر ہے کہ میں آج کام کرنے والی خواتین کے ساتھ ملکرعالمی یوم خواتین منا رہاہوں۔ ہم اُنکی قابلیت اور پی ٹی سی ایل کی ترقی میں اُنکے کردار کو سراہتے ہیں۔ ہمارے ادارے کی روایت ہے کہ ہم خواتین کوان کے کیریئرمیں بااختیار بناتے ہیں۔ ہم خواتین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنی قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھیں ۔ہم سب تسلیم کرتے ہیں اور اس سال کے عالمی تصورکے مطابق، خواتین کے حقوق، مساوات، حفاظت اور انصاف کے سفیر ہیں۔‘‘چیف ہیومن ریسورسز آفیسر،پی ٹی سی ایل، سید مظہر حسین ،نے اس موقع پراپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا:’’خواتین کاعالمی دن منانے کا مقصد ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور انہیں زیادہ مضبوط اور بااختیار بنانا ہے۔مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پی ٹی سی ایل خواتین کی ذہانت اور اُن کے مثبت کردار کو سراہتا ہے۔ہماری کمپنی میں خواتین کو ان کی بھرپورذہانت کے مطابق ان کے کیریئر کو آگے لے جانے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ہم ہر دن کو خواتین کاعالمی دن تصورکرتے ہیں۔‘‘پی ٹی سی ایل کے سینٹرل زون نے اپنی خواتین ملازمین کے مثبت کردار کو تسلیم کرنے اور اعزاز دینے کے لیے ایک تقریب منعقد کی۔ اس تقریب کی نمایاں خصوصیت پی ٹی سی ایل کے ملازمین ، دیگر کارپوریٹ خواتین کی شرکت اورپی ٹی سی ایل کے ساتھ مل کر اظہار یکجہتی کا ثبوت دینا تھا۔ اس موقع پر پی ٹی سی ایل کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ (بزنس زون سینٹرل)، نعیم شہباز الحق نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوے کہا: ’’پی ٹی سی ایل میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہماری خواتین ملازمین ادارے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔

، ہم تہہ دل سے ان کی اس شراکت کو سراہتے ہیں لہذا ان کو ترقی کرنے کے مواقع فراہم کرنے کی کوششیں کرتے رہے گے ۔یہ انتہائی ساز گا ردفتری ماحول ،باصلاحیت پیشہ ورانہ خواتین کو کام کرنے کے لئے ،پی ٹی سی ایل کوایک نمایاں مقام دیتا ہے۔‘‘پی ٹی سی ایل کے ساؤتھ زون نے کراچی میں اسی تصور کے تحت ایک تقریب کا اہتمام کیاگیا۔جہاں خواتین نے کاروباری اداروں میں کام کرنے کے تجربے اور اپنی کامیابی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ، ڈاکٹروں نے تجرباتی معلومات ، خواتین کی صحت اوران کی خاندانوں اور معاشرے کے لئے ان کی اہمیت کاذکر کیا۔ حیدر آباد اور سکھر نے بھی اس خصوصی موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنے دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کی کوششوں کوسراہا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ ایک ادارے کی حیثیت سے پی ٹی سی ایل اپنی خواتین اسٹاف کو بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس دن کو ہر سال ایک خاص تصور کے تحت منا یا جاتا ہے۔ اس سال کا تصور'Time is Now: Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives' ٰ پی ٹی سی ایل خواتین اورمردوں کے لیے مساوی ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے سلسلے میں ملک کے دوسرے اداروں پر سبقت رکھتا ہے اور خواتین کے حقوق، وقاراور صنفی مساوات میں تہہ دل سے یقین رکھتا ہے۔ پی ٹی سی ایل خواتین کو گھر سے کام کرنے کی آسانی کے ساتھ ساتھ کام کرنے والی ماؤں کے لیے دفتر ی اوقات میں نرمی بھی برتتی ہے۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ڈے کیئر سینٹر بھی پی ٹی سی ایل ہیڈ کوارٹرز میں قائم کیا گیا ہے۔ مزید اسپورٹس کلب اور جمنازیم کے ساتھ خواتین کا خصوصی کمرہ (کامن روم) بھی موجود ہے۔ خواتین ملازمین کو گھروں سے لانے لیجانے کے ساتھ ساتھ، دفتر میں علاج کی سہولیات بھی فراہم کیجاتی ہیں۔پی ٹی سی ایل حج اسکیم میں خواتین ملازمین کے لیے بمع محرم کے خصوصی کوٹہ حج کی ادائیگی کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ ان تمام تر کاوشوں کے نتیجے میں پی ٹی سی ایل نے ’’وومن ایمپاوئرمنٹ ایوارڈ 2017‘‘بھی جیتا۔

