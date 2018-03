’’خادمِ اعلیٰ‘‘، پراجیکٹس کے علاوہ ایک اچھی روایت کی بنیاد بھی رکھ دیں!

مکرمی!وطنِ عزیز سے حکومتِ سندھ کے حوالے سے گزشتہ دِنوں انتہائی اچھی خبر آئی ہے کہ کراچی کے بعد اب سکھر میں پاکستان میں امراضِ قلب کے 800بستروں پر مشتمل دوسرے سب سے بڑے جدید ترین ہسپتال NICVD کی تکمیل کے بعد 24)فروری کو افتتاح اور کام کا آغاز کردیا گیا ہے اور یہ کہ امراضِِ قلب کے حوالے سے مہنگے ترین سمجھے جانے والے جملہ ٹیسٹوں اور علاج معالجے کی سہولیات مریضوں کو بلامعاوضہ فراہم ہوں گی، جن سے ملک بھر کے ضرورت مند افراد فائدہ اٹھاسکیں گے۔ وغیرہ حکومتِ سندھ کا یہ ایک بہترین پراجیکٹ ہے، جس کی بھرپور تحسین ہونا چاہئے۔

دوسری جانب صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کی قیادت میں اُن کے اُوپر تلے دو ادوارِ حکومت بالخصوص رواں دور میں لاتعداد ترقیاتی اور عوامی فلاحی و بہبود کے کاموں میں عمدہ کارکردگی دوسرے صوبوں کے لئے قابل تقلید رہی ہے، جس کا اعتراف اندرون اور بیرون ملک بالعموم کیا جارہا ہے، یہ الگ بات کہ تحسین میں بُخل سے کام لینے والے مہربانوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چھوٹے صوبے بھی اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ضرور ماررہے ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کارکردگی کو سراہنے کا چلن ہمارے قومی مزاج کا حصہ ملکی تاریخ میں کبھی بن نہ پایا ہے اور آج شاید اسی باعث قومی یک جہتی کی صورت حال دگرگوں ہوچکی ہے اور باہمی تلخیاں عروج پر ہیں، لیکن انگریزی کا محاورہ ہےIt is never too late to start good things:لہٰذا، آپ کے موقر روزنامے کے توسط سے جناب شہباز شریف کی خدمت میں مشورہ ہے کہ میاں صاحب، ہاتھ بڑھایئے، فون اٹھائیے اور اپنے برادرِ اصغر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو مذکورہ بالا ہسپتال کے سلسلے میں مبارک باد دیجئے! لاہور سے آبائی تعلق رکھنے والے اس خاکسار کو یقینِ کامل ہے کہ آپ کی طرف سے خیر سگالی، وسیع القلبی اور نیک تمناؤں کا مظاہرہ قومی یک جہتی کے فروغ کی کوششوں کی طرف مثبت و مسحسن قدم، بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا اور یہ بھی خاطر جمع رکھئے کہ اعلیٰ ظرفی کے اس اقدام سے آپ کو اپنے ہاں کوئی سیاسی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ ہر طبقہ فکر اسے سراہے گا۔ شکریہ!ندیم اصغر، لندن (برطانیہ)

