لاہور قلندرز نے اپنی پہلی جیت پر ٹویٹر پر اپنے مداحوں کیلئے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ دیکھ کر آپ ہنس ہنس کر اپنی کرسی سے گر پڑیں گے

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )لاہور قلندرز نے پوائنٹس ٹیبل میں پہلے نمبر والی ٹیم ملتان سلطانز کو شکست دے کر انہونی کر دی ہے جس پر شائد لاریوں کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تاہم اس موقع پر ٹویٹر صارفین تو مزے مزے کے پیغام دے رہے ہیں لیکن لاہور قلندرز بھی پیچھے نہ رہی اور اپنے مداحوں کیلئے ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہنسی کا طوفان آ گیا ۔

تفصیلات کے مطابق لاہور قلندرز نے اپنے ٹویٹر کے آفیشل پیج پر ایک ’جیف ‘لگائی اور ساتھ پیغام لکھا کہ” قلندرز کیا آپ جشن منا رہے ہیں ؟ہم ان تمام شائقین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے لاہور قلندرز کو پورے ٹورنامنٹ میں سپورٹ کیا ،یہ کامیابی آپ کیلئے ہے “ ۔

#Qalandars are you celebrating ? Shout out to all the fans who have supported us throughout this PSL season ! This victory is for all you #Qalandars ! #DamaDamMast #MSvLQ pic.twitter.com/McCI8S7UB7 — Lahore Qalandars???? (@lahoreqalandars) March 9, 2018



لاہور قلندرز کا کہناتھا کہ ”شہد جیسی میٹھی کامیابی ،ہم نے اس کیلئے بہت انتظار کیا اور یہ سچ میں بہترین لمحات ہیں “۔

Oh sweet nectar of victory ! We have waited so long for it and it feels absolutely awesome !!



#DamaDamMast #MSvLQ pic.twitter.com/qQKZlR5oD8 — Lahore Qalandars???? (@lahoreqalandars) March 9, 2018

یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رانا فواد جیسا کمال شخصیت کا مالک بھی کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ پورے ٹورنامنٹ میں وہ کامیابی نہ ملنے پر اداس ضرور ہوئے لیکن ناامید نہیں ہوئے اور اپنی ٹیم کو مسلسل سپورٹ کرتے رہے اور یہی وجہ ان کی سوشل میڈیا پر بھی شہرت کی وجہ بنی اور صارفین رانا فواد سے اپنی محبت کا اظہار بھی کھل کر رہے ہیں۔

When you have no hope and you are disappointed from life, everything is going against you then you must remember this person who never lose hope and always there to support his team.#MSvLQ #LQvsMS pic.twitter.com/EEi8DeNmEA — Shanze Malik (@ShanzeMalik17) March 9, 2018

دوسری جانب کچھ صارفین ان لمحات کو خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں اور مزاحیہ ٹویٹس کرنے میں مصروف ہیں۔

When you pass the exam with 2.1 Gpa. #MSvLQ pic.twitter.com/j8ZWeHlZ1Q — Zubair Hassan (@Its_Zink_Here) March 9, 2018