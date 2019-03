مردان ،عبدالولی خان یونیورسٹی کے طارق محمود نے اپنے مقالے کا کامیابی سے دفاع کیا مردان ،عبدالولی خان یونیورسٹی کے طارق محمود نے اپنے مقالے کا کامیابی سے دفاع ...

مردان(بیورورپورٹ) ڈپٹی رجسٹرار عبدالولی خان یونیورسٹی مردان طارق محمود نے شعبہء ایجوکیشن میں سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاورسے اپنے Ph.D مقالے کا کامیابی سے دفاع کرلیا۔ ڈاکٹرطارق محمود کے تھیسز کا عنوان ۔"An analysis of the new Trends in National Curriculum of Physics at the Secondary Level" تھا ۔ ڈاکٹرطارق محمود کے سپر وائز پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال ڈائریکٹر ہائیر سٹڈیز اینڈ انچارج ایم فل، پی ایچ ڈی ایجوکیشن پروگرام (SUIT) تھے ۔ایکسٹرنل ایگزامینر ڈاکٹر ریاست علی چئیرمین ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان اورڈاکٹر نیاز محمداسسٹنٹ پروفیسر اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور جبکہ انٹرنل ایگزامینرڈاکٹر وصل خان ایسوسی ایٹ پروفیسر سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاورتھے۔اس موقع پر سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی پشاور کے ڈینز، فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈاکٹرطارق محمود کے تھیسز برطانیہ اور کینڈا کے پروفیسرز نے ایولیویٹ کئے۔ پبلک ڈیفنس کے دوران پی۔ایچ۔ڈی سکالر ڈاکٹرطارق محمود نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیئے اور اپنی تحقیقی سرگرمیوں کے دوران حاصل ہونے والے تجربات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔