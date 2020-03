افغانستان میں ایک ہی وقت میں دو الگ الگ ذمہ داران کا صدارتی حلف، اشرف غنی کی تقریب حلف برداری کے دوران کئی راکٹ حملوں کی اطلاعات

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان میں ایک ہی وقت میں دو افراد اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ نے صدر کا حلف اٹھالیا، اشرف غنی نے صدارتی محل میں حلف اٹھایا جبکہ عبداللہ عبداللہ نے ان کی جیت تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور سپیدار محل میں ایک الگ تقریب میں انہوں نے بھی حلف اٹھالیا، اشرف غنی کی تقریب حلف برداری میں امریکی نمائندہ خصوصی بھی شریک تھے جبکہ اس موقع پر کئی دھماکے سنے گئے جس کی وجہ سے تقریب بھی بدنظمی کا شکار ہوگئی ، لوگ بھاگنے لگے جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔خوش قسمتی سے کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، اشرف غنی بھی محفوظ رہے ۔

بھارتی خبررساں ایجنسی اے این آئی نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے بتایا کہ کابل میں افغان صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری کے دوران متعدد دھماکے سنے گئے جبکہ اس ویڈیو میں لوگوں میں پھیلنے والی بے چینی کو دیکھا جاسکتاہے ۔

#WATCH Afghanistan: Multiple explosions reported during President #AshrafGhani 's oath taking ceremony in Kabul. pic.twitter.com/8N7aYrdAuS

ایک اور صارف نے لکھا کہ ’’ کابل میں افغان صدر اشرف غنی کی تقریب حلف برداری کی تقریب کے دوران صدارتی محل میں پانچ راکٹ گرے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے ،۔

5 rockets landed inside Presidential Palace in Kabul while Ashraf Ghani's inauguration ceremony was underway.

More details awaited #Afghanistan @bashirgwakh