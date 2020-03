ہائی پروٹوکول کے ساتھ سٹیڈیم میں آنے والی شخصیت نے آسٹریلوی صحافی ڈینس کو ناراض کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سپورٹس جرنلسٹ ڈینس سٹیڈیم میں ایک شخصیت کے ہائی پروٹوکول پر سخت برہم ہوگئے۔

پاکستان میں ’بلڈی گورا‘ کے نام سے مشہور آسٹریلوی صحافی ڈینس نے ایک ویڈیو پیغام میں سٹیڈیم کے اندر پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخصیت آئی جس کے ساتھ بہت سے فوجی جوان اس کو پروٹوکول دینے کیلئے موجود تھے، وہ شخصیت سٹیڈیم کے ہائی سکیورٹی زون میں آئی لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ اتنا بڑا پروٹوکول کس لیے تھا؟

ڈینس کے مطابق اس شخصیت نے پتا نہیں کیا دکھانے کیلئے سٹیڈیم کے اندر چکر لگایا جبکہ اس کے پیچھے 40 سے 50 سکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ پاکستانیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔

Any ideas who was this douchebag with army/rangers guards pushing around people who made #PSLV successful? #Shame #Shame !! @HBLPSL_2020 @OfficialPSL pic.twitter.com/HIIBlZh6Es