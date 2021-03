پلاک کے زیر اہتمام دانشور خادم حسین کی کتاب کی تقریب رونمائی پلاک کے زیر اہتمام دانشور خادم حسین کی کتاب کی تقریب رونمائی

لاہور(فلم رپورٹر) پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگوئج، آرٹ اینڈ کلچر (پِلاک)، محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام معروف دانشور خادم حسین سومرو کی کتاب”ety My Speeches on Sufi Thoughts and Soci“ کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی جس کی صدارت جسٹس (ر) سید افضل حیدر نے کی جبکہ اظہار خیال کرنے والوں میں اسلم گورداسپوری، رانا محبوب اختر، ڈاکٹر افتخار بخاری اور انور عزیز چانڈیو شامل تھے۔ سید افضل حیدر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر بنایا۔جو اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ انسانیت سے پیار کرے۔ ہمارے صوفیاء کے چرچے پوری دنیا میں اس لئے ہیں کہ انہوں نے انسانیت سے پیار کیا۔

خادم حسین سومرو نے کہا کہ پنجاب کی سرزمین محبت کرنے والوں کی دھرتی ہے۔ صوفی انسانیت سے محبت کا دوسرا نام ہے۔ اسلم گورداسپوری نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا جو انسان ہو کر انسان کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرسکتا۔ افتخار بخاری نے کہا کہ صوفی ازم اپنی انا کو ختم کرنے کا نام ہے۔ انور عزیز چانڈیو نے کہا کہ پنجاب میں مجھے جو محبت ملی خاص طور پر پِلاک نے مجھے جو عزت بخشی میں اسے فراموش نہیں کرسکتا۔ ڈائریکٹر جنرل پِلاک ڈاکٹر صغرا صدف نے کہا کہ صوفیائے کے پیار، محبت اور امن کے پیغام کو عام کرنے کے لئے پِلاک اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تقریب میں نظامت کے فرائض خاقان حیدر غازی نے سر انجام دئیے۔