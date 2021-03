خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے شاہد آفریدی کا بیان بھی سامنے آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) مرد ہو یا عورت تم سب برابر ہو، قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے ویمن ڈے پر قرآن پاک کا ترجمہ شیئر کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سوشل میڈیا پر اپنا پیغام شیئر کیا ہے۔

شاہد آفریدی کا کہنا ہےکہ اسلام پہلا مذہب ہےکہ جس نے تمام شعبوں میں خواتین کے حقوق میں اضافہ کیا ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، صحت ہو یا کوئی اور شعبہ ہو۔

Islam is the first religion to expand women rights in all fields be it education, health or any other field.Allah (SWT) says: “I never fail to reward any worker among you for any work you do,be u male or female – u are equal to one another.” (Qur’an, 3:195)#IWD2021 #equalrights