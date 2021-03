’میرے ساتھ زیادتی کرنیوالا شخص بھی وہیں موجود تھا‘ عورت مارچ میں جانیوالی لڑکی کا صبر جواب دے گیا ’میرے ساتھ زیادتی کرنیوالا شخص بھی وہیں موجود تھا‘ عورت مارچ میں جانیوالی ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) گزشتہ روز پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین منایاگیا اور اس موقع پر پاکستان میں خواتین کی ریلیاں بھی نکالی گئیں لیکن مبینہ طورپر ایسی ہی ریلی میں شرکت کرنیوالی ایک لڑکی کا صبر جواب دے گیا جس نے دعویٰ کیا کہ ’غصے میں مارچ چھوڑ کر آرہی ہوں، مجھ سے زیادتی کرنیوالا شخص بھی وہیں موجود تھا، میں پرجوش نہیں اور نہ ہی اب حوصلہ ہے ، میں تھک گئی ہوں‘۔

Coming out of the March angry. The person who assaulted me was there. I didn’t feel passionate. I didn’t feel emboldened. I just felt tired and exhausted. وزیر اعظم کو اداروں نے اعتماد کا ووٹ لے کردیا، شاہد خاقان عباسی — amal (@pakistanned) March 8, 2021

اس ٹوئیٹ کے بعد شاید لوگوں کی طرف سے طرح طرح کے تبصروں کا سلسلہ شروع ہوگیا جس پر صارف نے دوبارہ لکھا کہ مجھے لوگوں کی نصیحتوں اور مشوروں کی ضرورت نہیں کہ اس شخص کیساتھ کیسے نمٹوں ، کچھ بنیادی باتیں سیکھیں کہ متاثرین کیساتھ گفتگو کیسے کی جاتی ہے ۔

I don’t fucking need anyone’s advice on how to deal with this person. For fucks sake. Learn some basic decency about how to talk to victims. https://t.co/DGA1PCmV9u — amal (@pakistanned) March 9, 2021

اس سے پہلے ان کاکہناتھاکہ میرے خیال میں اب وقت آگیا ہے کہ خود ساختہ صحافیوں کو مارچ میں شامل افراد کو ہراساں کرنے اور بنائی گئی ویڈیو ز کو موناٹائز کروانے کیلئے استحصال کرنے پر پابندی لگادینی چاہیے ، اس عمل میں صنفی امتیاز نہیں اور ایسا محسوس ہوتاہے کہ ہمیشہ ہی اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے ۔

I think it’s time the AM places a complete restriction on self proclaimed journalists showing up and harassing people at the March only to exploit and monetize the imagery they capture. There’s nothing feminist about this process and it always feels violating. پنجاب میں سیاسی تماشہ لگانے کی کوشش ناکام ہوگی‘ عثمان بزدار — amal (@pakistanned) March 9, 2021

اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے صارف نے بتایا کہ یا تو اگلے سال ہم بھی اپنے ساتھ ایک بڑا کیمرہ لے جائیں جس میں وہاں موجود ہرشخص کا لرزنے والا چہرہ ہواوران سے بھی تکلیف دہ سوالات پوچھیں، بہت ہوگئی ہے۔