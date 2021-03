منگنی پر ہوائی فائرنگ، شاہین آفریدی کے بھائی مشکل میں پڑ گئے

خیبر (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی کی سابق کپتان شاہد آفریدی کی صاحبزادی سے نسبت طے پانے کے بعد منائے جانے والے جشن کے باعث شاہین آفریدی کے بھائی مشکل میں پھنس گئے۔

شاہین شاہ آفریدی کے بھائیوں اور کزنز کی جانب سے منگنی کی خوشی میں لنڈی کوتل میں بھرپور ہوائی فائرنگ کی گئی جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔شاہین آفریدی کے بھائیوں کی ہوائی فائرنگ کی ویڈیو بھی سامنے آچکی ہے جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

نجی ٹی وی 92 نیوز کے مطابق شاہین آفریدی کے بھائی کا کہنا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کوئی جرم نہیں ہے جبکہ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوسکتی ہے۔

دوسری جانب ویب سائٹ ٹرائبل نیوز نیٹ ورک کے مطابق شاہین آفریدی کے بھائیوں یا کزنز کے خلاف تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔

Brothers and cousins of #Pakistani cricketer #ShaheenShahAfridi resorting to festive fire to celebrate #ShaheenShah reported engagement with the daughter of #Pakistan's team former captain #ShahidAfridi in Landikotal. Police has taken no action against them for violating law. pic.twitter.com/YBZHms8NjJ