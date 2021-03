تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آسڑیلوی کرکٹر  کا نجی ٹی  کے سپورٹس اینکر پرسن سے سوال

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) آسڑیلوی کرکٹر اور پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل ) میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے والے لیگ سپنر فواد احمد نے دوسری بار کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی خبروں کی تردید کردی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے سپورٹس اینکر شعیب جٹ کی خبر پررپلائی دیتے پوچھا’ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟‘

فواد احمد کے رپلائی کے بعد سپورٹس تجزیہ کار عالیہ رشید نے ان سے پوچھا کہ اصل سٹوری کیا ہے تو فواد نے رپلائی کرتے ہوئے کہا کہ میرا دوسرا ٹیسٹ نیگٹو آیا ایک اور ٹیسٹ نیگٹو آنے کے بعد قرنطینہ سے نکلوں گا۔

Tested negative yesterday ALHAMDULILLAH and waiting for another results now, if it’s negative again then I’m outta here InshaALLAH ????????