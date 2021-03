قومی ویمن کرکٹر لڑکوں کے ساتھ میچ کھیلتے ہوئے زخمی ہوگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ویمن کرکٹر کائنات امتیاز لڑکوں کے ساتھ کھیلے جانے والے میچ میں ہاتھ پر گیند لگنے سے زخمی ہوگئیں ہیں ان کے ہاتھ پر پانچ ٹانکے لگے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ کسی بھی ایتھلیٹ کے لیے انجری ایک مشکل وقت ہوتا ہے خاص کر جب آپ اگے بڑھنے کی پلاننگ کررہے ہوں، میں جلد واپس آؤں گی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔

Got injured while attempting a catch during a match against boys. (5 stitches on the right thumb web)????

Last thing you want as an athlete, when you are fully determined to make progress is an Injury ????

I'll be back soon. ???? InshALLAH.

Do remember me in your prayers ???? pic.twitter.com/rr1Mh2eRVF