عمر گل کے گھر نئے مہمان کی آمد، فاسٹ باؤلر خوشی سے نہال

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق قومی فاسٹ باؤلر کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے زینب رکھا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے عمر گل کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی نے دوسری دفعہ اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ماں اور بیٹی دونو تندرست ہیں۔اللہ میری کو لمبی اور صحت مند زندگی نصیب کرے،ہماری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔

Allah has blessed us again with his Rehmah! Baby Zainab is finally home and baby and Mama are both in good health. May Allah bless her with a long and healthy life, full of love n blessings. Ameen. Keep our family in ur duas #babygirl