پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر کاشف ندیم چوہدری نے دوران پرواز لڑکی کی جان بچالی

نیویارک ( طاہر چوہدری ) رواں ہفتے امریکہ میں دوران پرواز 35 ہزار فٹ کی بلندی پر ایک پاکستانی امریکن ماہر امراضِ قلب ڈاکٹر کاشف ندیم چوہدری نے دوران پرواز ایک بیس سالہ لڑکی، جس کے دل کی دھڑکن مکمل طور پر بند ہو گئی تھی، اسے بروقت "سی پی آر" کر کے اس کی جان بچا لی. ڈاکٹر کاشف ندیم چوہدری نے یہ کہانی اپنے ٹویئٹراکاؤنٹ پر شئیر کی ہے. ڈاکٹر کاشف امریکی ریاست پنسلوانیا میں یونیورسٹی آف پٹسبرگ میڈیکل سنٹر (UPMC) ولیمز پورٹ میں ڈائریکٹر آف کارڈیک الیکٹروسائیکالوجی ہیں.

ڈاکٹر کاشف نے اس واقعہ کو "35 ہزار فٹ کی بلندی پر دل کا دورہ" کا عنوان دیتے ہوئے لکھا ہے کہ"گزشتہ دنوں دن فینکس جانے والی ہماری پرواز میں، ایک 20 سالہ نوجوان لڑکی کو دل کا دورہ پڑا. جہاز میں موجود مسافروں کی جانب سے خوف و ہراس اور چیخوں کے بعد فوری طور پر طبی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا. میں اضطراب کی کیفیت میں مریض کی سیٹ کی طرف بھاگا. جا کر دیکھا، تو وہ اپنی سیٹ بے حس و حرکت، ایک جانب گری ہوئی تھی. اور اس کی آنکھیں پیچھے کی جانب دھنسی ہوئی تھیں.

ڈاکٹر کاشف کا کہنا ہے کہ "انہوں نے اس کی گردن پر دل سے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی "کیروٹیڈ شریان" اس کی کلائی سے "ریڈیل پلس" چیک کیں. مگر وہاں کچھ بھی مثبت نہیں تھا. ہم اسے فوری طور پر "ایسل سیٹ" پر لے گئے اور میں نے فوری طور پر اس کا "سی پی آر" کرنا شروع کر دیا. ہم نے فوری طور پر ایک ٹیم بنائی. میری ڈاکٹر اہلیہ نائیلہ سحرین اور جہاز میں موجود ایک اور ماہر امراض قلب نے جلدی سے کاموں کو آپس میں تقسیم کر لیا.

Cardiac Arrest 35,000 feet in the air.

Earlier today, on our flight to Phoenix, a young lady in her 20s passed out. Screams of panic by onlookers was quickly followed by announcement of a medical emergency. 1/